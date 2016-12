Zalety

Do największych zalet pożyczek dostępnych na stronie vivus pl zaliczają się: możliwość darmowego zadłużenia się przy pierwszej pożyczce na kwotę do 2500 zł do 30 dni oraz przejrzyste zasady nie zawierające haczyków. Przy maksymalnej kwocie RRSO sięga tylko nieco ponad 500%.

Wady

Stosunkowo niska dostępna kwota (maks 5000 zł) i czas spłaty (maks 30 dni).

Zalety

Przejrzyste warunki, stabilność firmy, uczciwe podejście do klienta. Ponadto niezbyt złożona procedura i krótki czas oczekiwania na decyzję. Pierwsza pożyczka do 60 dni kosztuje zaledwie 10 zł niezależnie od kwoty.

Wady

Niska jednorazowo dostępna kwota (3000 zł), RRSO wynosząca ponad 1000%.

Zalety

Darmowa pierwsza pożyczka przez internet do 1000 zł, proste i przejrzyste zasady, minimum formalności, krótki czas oczekiwania na decyzję.

Wady

Stosunkowo niska kwota dostępna od ręki (tylko 4000) i krótki termin spłaty (maks 30 dni), bardzo wysoka RRSO przy kwocie maksymalnej (ponad 1600 zł.)

4. Provitdent

Zalety

Bardzo duża rozpoznawalność, firma z ponad dwudziestoletnią tradycją. Dostępna od ręki duża gotówka (15000), bardzo niska RRSO jak na parabank – maksymalnie niecałe 300%. Możliwość rozłożenia płatności nawet na 24 miesiące.

Wady

Mało przejrzyste warunki umowy, dość złożony proces weryfikacyjny.

Trudno wskazać, która spośród firm dzięki którym szybka chwilówka może znaleźć się na naszych kontach oferuje najlepsze warunki. Wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji.

Niezależnie od tego, czy zależy nam przede wszystkim na długim terminie spłaty, niskim RRSO czy też krótkim czasie oczekiwania na pieniądze pamiętajmy o tym, aby uważnie przeczytać umowę i porównać interesującą ofertę z tym co proponuje konkurencja. Tylko dzięki temu uda nam się otrzymać pożyczkę na satysfakcjonujących warunkach.