Szybkie pożyczki

Przejściowe problemy finansowe mogą spotkać każdego. Możliwości załatania dziury w domowym budżecie jest wiele, począwszy od pożyczki w gronie rodziny lub znajomych, poprzez kredyty bankowe, a na pozabankowych produktach finansowych skończywszy.

Największym zainteresowaniem cieszą się chwilówki – krótkoterminowe pożyczki, udzielane na okres trzydziestu dni, z możliwością przedłużenia.

Gotówka natychmiast

Gotówka natychmiast! - krzyczą szyldy reklamowe firm oferujących kredyty pozabankowe. Dla wielu osób chwilówka stanowi przysłowiową ostatnią deskę ratunku, nic więc dziwnego, że każdego dnia z oferty parabanków korzystają kolejni klienci.

Chwilówki bez baz największym zainteresowaniem cieszą się wśród osób posiadających negatywną historię kredytową. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne, nierzadko stanowi to nieprzyjemny skutek chwilowej niedyspozycji finansowej – nie musi to jednak – wbrew pozorom – świadczyć o niewypłacalności potencjalnego klienta. Poza tym, jak mówi znane powiedzenie, każdy człowiek zasługuje na drugą szansę.

Dla wielu kredytobiorców z negatywną historią w bazach danych, pożyczki bez BIK i KRD stanowią proste i skuteczne narzędzie, by zrehabilitować się w zakresie finansowej rzetelności i solidności.

Czołowe miejsce w rankingu pożyczek krótkoterminowych zajmuje Lendon chwilówka. Wpływ na to mają bez wątpienia częste promocje, bonusy dla nowych i stałych klientów, a także przejrzyste i jasne warunki umowy.

Godne uwagi są także chwilówki dla bezrobotnych. Produkt ten można znaleźć w ofertach wielu parabanków i jest on adresowany przede wszystkim dla osób, które uzyskują dochody z innych źródeł niż praca zarobkowa, uwzględniana jest także praca na czarno. Inaczej rzecz ujmując, jest to oferta, z której bez obaw mogą skorzystać klienci nie posiadający udokumentowanych źródeł dochodu.

Niemalże każdego dnia pojawiają się nowe chwilówki online. Bez wątpienia jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów oraz rosnącej konkurencji. Warto wspomnieć, że oprócz chwilówek parabanki oferują także kredyty długoterminowe, co potwierdza oferta Mogo – klienci tej firmy mogą zaciągnąć pożyczkę ze spłatą nawet do czterech lat. Należy jednak pamiętać, że wymagane jest zabezpieczenie w postaci samochodu lub nieruchomości.

Wygodnym i szybkim sposobem pozyskania dodatkowej gotówki jest pożyczka przez sms. Korzystając z rozwiązania SMS Kredyt można uzyskać rzetelne informacje dotyczące warunków pożyczki oraz jej spłaty. Ważne jest, aby pamiętać, że pożyczka sms, podobnie jak i chwilówki oraz oferowane przez parabanki kredyty długoterminowe, wymagają podpisania umowy – kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku pierwszej pożyczki.

