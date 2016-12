Pożyczka na każdą kieszeń

Pożyczki i kredyty to najczęściej wybierane produkty finansowe. Środki pozyskiwane tą drogą znajdują różne zastosowanie, często są one przeznaczane na bieżące wydatki lub cele stricte konsumpcyjne.

Alternatywą dla banków są parabanki, czyli instytucje pozabankowe, oferujące atrakcyjne pożyczki długo- i krótkoterminowe. Niepodważalną zaletą tego typu rozwiązań jest przede wszystkim minimum formalności.

Bez sprawdzania w bazach

Najczęstszą przeszkodą w uzyskaniu kredytu w banku jest negatywna historia kredytowa. Parabanki, wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych klientów, oferują pożyczki bez baz, co w znaczny sposób zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Na rynku pożyczkowym można znaleźć wiele firm pozabankowych, udzielających pożyczek, większość z nich działa przede wszystkim w sieci.

Sporym zainteresowaniem cieszy się Ekassa – firma oferująca przede wszystkim atrakcyjne pożyczki krótkoterminowe, udzielane na trzydzieści dni. W tym momencie warto nadmienić, że większość parabanków – w ramach pożyczkowego bonusu – oferuje pierwszą pożyczkę bez dodatkowych kosztów – klient oddaje kwotę, którą faktycznie pożyczył. Expres kasa opinie to najlepsze potwierdzenie powyższej tezy. Należy jednak pamiętać, że pożyczka online bez BIK i KRD pod względem prawnym jest równoznaczna ze standardowym kredytem bankowym, a to oznacza, że obligatoryjnym dokumentem jest podpisana przez pożyczkobiorcę i przedstawiciela parabanku umowa pożyczki.

Oferowane przez instytucje pozabankowe pożyczki bez BiK-u i KRD często posiadają wyższe oprocentowanie niż standardowy kredyt bankowy, dlatego też przed podpisaniem umowy warto szczegółowo przeanalizować nie tylko potrzeby finansowe, ale przede wszystkim możliwości w zakresie spłaty.

Warto także pamiętać, że pożyczki online bez BIK i KRD to nie tylko popularne chwilówki, ale także kredyty długoterminowe, posiadające możliwość spłaty w wygodnych ratach. Przykładem tego typu rozwiązań jest popularna Ratka. Zasadniczo pożyczki pozabankowe długoterminowe pod względem formalnym i prawnym nie różnią się od produktów bankowych, pożyczkobiorca zobligowany jest do terminowej spłaty rat, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rozwiązanie to sprawdza się przede wszystkim w sytuacji, gdy konieczna jest większa gotówka, a jednorazowa spłata przekracza możliwości finansowe kredytobiorcy.

Niepodważalny jest także fakt, że pożyczki przez internet bez BIK i KRD to prosty sposób na rehabilitację finansową osób, które – z różnych przyczyn – posiadają negatywną historię z BIK.

Więcej na https://blog.pozyczkabez.pl